بالفيديو- سالم عبدالجليل بعد قرار منعه من الخطابة: "سأخلع عمامتي إذا أخطأت"

كتبت – سحر عزام :

عبر الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق عن احترامه لقرار الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور بوقف برنامج "المسلمون يتساءلون" على شاشة القناة.

وقال عبد الجليل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأربعاء: "أنا بحترم قرار الدكتور حسن، هذه قناته وهو حر فيها، وأنا بقدم رسالة، إذا كان مفتوح منبر أبلغ رسالة سواء من خلال مسجد أو قناة، لو مفيش منبر خلاص، أنا راض، وغير نادم على شيء، وأنا بعفي الدكتور حسن من أي مسئولية".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن عقيدة المسلمين تختلف عن عقيدة المسيحيين في النظرة للسيد المسيح وفقا لتفسير آيات سورة آل عمران، لافتًا لإيمانه بحرية الاعتقاد وتقديمه التعازي للمسيحيين عقب التفجيرات التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية خلال احتفالات أحد السعف.

وعن قرار وزير الأوقاف بمنعه من الصعود على أي منبر حتى يعتذر قال سالم عبد الجليل: "هل أعتذر عن قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أنا أعتذر لو كنت جرحت المشاعر، لكن العقيدة ليس فيها اعتذار، ونحن أبناء وطن واحد، نحن لا نعادي من نسالمنا، ومستعد للمحاسبة أمام هيئة كبار علماء الأزهر، لو أخطأوني، أقسم بالله هخلع عمامتي ولن أتكلم في الدين".