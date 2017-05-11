العرب اليوم: مباحثات تشكيل الحكومة الجزائرية واحتجاجات فى تونس

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها احتجاجات فى تونس وتقدم قوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى تحضيرات قمة ترامب مع قادة دول العالم العربي والإسلامي بالرياض.

1- ''قوات سورية الديمقراطية'' تسيطر على سد الفرات الاستراتيجي

عناصر قوات سوريا الديموقراطية بالقرب من الرقة - أرشيفية (ا ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعمة بالقوات الخاصة الأمريكية وطائرات التحالف الدولي بدأت تمشيط الحي الأول وأجزاء من الحي الثاني وسد الفرات الاستراتيجي، بالتزامن مع الهدوء الحذر الذي يسود المدينة، حيث تجري عمليات التمشيط للتأكد من خلو المدينة من عناصر تنظيم "داعش".

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2- الرئيس التونسي يدعو الجيش لحماية المؤسسات الاقتصادية

الرئيس التونسي فى خطابه بتونس اليوم الأربعاء (أ ف ب)

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الانتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.

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3- السعودية تدعو قادة دول عربية واسلامية لقمة ترامب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فى الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤولون سعوديون ان القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستعقد خلال الزيارة التي سيقوم بها ترامب إلى السعودية يومي 20 و 21 مايو.

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4- مواجهات بين الجيش العراقى ومقاتلى داعش

مركبات تابعة للجيش العراقى فى الموصل اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أفاد قائد عسكري عراقي بأن قوات مكافحة الارهاب قتلت مسؤولا عسكريا في داعش وثلاثة من معاونيه في أحد الأحياء في الجانب الأيمن من الموصل، 400كم شمالي بغداد.

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5- مستجدات تشكيل الحكومة فى الجزائر

الرئيس الجزائري يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية بالجزائر يوم 4 مايو 2017( أ ف ب)

كشف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني في الجزائر، عن عرض رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، على الحركة الانضمام للحكومة المقبلة.

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