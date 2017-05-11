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صورة وخبر: انتشار الكوليرا في اليمن

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صورة وخبر: انتشار الكوليرا في اليمن صورة وخبر: انتشار الكوليرا في اليمن

مصراوي Masrawy

مصاب بالكوليرا في صنعاء (أ ف ب)

 

كتب - علاء المطيري: 

تسببت الحرب في اليمن في تدمير المستشفيات وانهيار النظام الصحي؛ ونتج عن ذلك تفشي الأمراض الوبائية وفي مقدمتها الكوليرا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 34 شخصًا وإصابة 2000 آخرين، الثلاثاء.

وفي إحدى مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة رجل مسن يشتبه إصابته بالمرض.

ويعاني اليمنيون من عواقب الحرب مثل العدوى بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والكثير منهم يعانون بسبب عدم النظافة من الإسهال والتقيؤ.

ويسبب المرض الإصابة بالإسهال وينتج عن تناول مياه أو أطعمة ملوثة بفضلات بشرية ضمن 1360 حالة إصابة رصدتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ 27 أبريل، وبعض الحالات تكون خطيرة بحيث تؤدى إلى الوفاة خلال بضع ساعات إذا لم تجد العلاج اللازم.

 

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