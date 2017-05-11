شاشات عرض لـ"درجات الحرارة وحصر تعديات الكهرباء" في ميادين الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تركيب شاشات عرض في الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة توضح حرارة الجو، خاصة مع بدء فصل الصيف، بالإضافة إلى حصر التعديات على مرفق الكهرباء وحالات سرقة التيار.

كما قرر "الزملوط" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، ترشيد استهلاك الكهرباء، وحصر تعديات الكهرباء بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلّف المحافظ المسئولين بتطوير مصنع المخلفات الصلبة والزراعية بالمحافظة، وإعداد تقارير متابعة لمبنى الجامعة (تحت الإنشاء)، نصف شهرية، وحصر كل المشروعات، التي تمت فعليًا على أرض المحافظة، ومتابعتها من خلال تقرير شهري لمعرفة الإنجازات التي تتم بها.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بضرورة تنسيق واجهات العمارات السكنية لجميع الأحياء بكل مدن المحافظة، وشدد على إجراء حملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق، وتحرير محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على الألعاب النارية حفاظًا على سلامة المواطنين.