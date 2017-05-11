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لخفض أسعار الخضروات.. بدء تفعيل مشروع "القرية المنتجة" في الوادي الجديد

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لخفض أسعار الخضروات.. بدء تفعيل مشروع "القرية المنتجة" في الوادي الجديد لخفض أسعار الخضروات.. بدء تفعيل مشروع "القرية المنتجة" في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

بدء تفعيل مشروع القرية المنتجة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت رئاسة مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تفعيل مشروع القرية المنتجة بقرى الراشدة؛ لتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

قال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالمحافظة، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه جرى جني محاصيل الصوب زراعية بالقرى، وطرحها بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنسب تتراوح من 25 إلى 35%.

وأوضح "سيد" أن الوحدة المحلية لقرى الراشدة بدأت حصاد أولى بشائر الخضروات كـ"الكوسة، الملوخية، الطماطم، الباذنجان، الخيار، والفلفل"، والتي بيعت للمواطنين بأسعار مخفضة.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أطلق بداية الشهر مشروع "القرية المنتجة" بجميع المراكز لتوفير السلع والخضروات ومنتجات القرية بأسعار مخفضة تكون في متناول جميع المواطنين، بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع المنتجات الخاصة بالصوب الزراعية بجميع الوحدات المحلية، تيسيرًا على المواطنين ومحاربة جشع التجار.

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مصراوي Masrawy

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