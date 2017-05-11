صدم الجمهور بعمره الحقيقي ولهذا السبب رفض الإنجاب.. أسرار في حياة جميل راتب

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حلّ الفنان القدير جميل راتب، ضيفًا على ببرنامج "فحص شامل"، المذاع على قناة "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شهلوب، وأدلى بالكثير من التصريحات التى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى.

عمره الحقيقي 90 عامًا

قال الفنان جميل راتب، إنه يعاني الكثير من الأمراض والمشاكل: "مبسمعش ولا بشوف كويس ولا بمشي كويس"، مشيرًا إلى انه من مواليد 1962 ويبلغ من العمر 90 عامًا.

نصيحة جميل راتب لراغدة شهلوب

أحرج الفنان جميل راتب راغدة شهلوب بعدما سألها عما كانت تدخن أم لا، لترد عليه "على الهواء!!.. أيوا بدخن بس نص نص"، وأوضح إلى أنه توقف عن التدخين منذ عشر سنوات، ولكن أثره ما زالت تتعبه حتى الآن، موجهًا نصيحة لها قائلًا: "بطلى تدخين".

تفاصيل قصة حب عاشها رغم الانفصال

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صرح راتب بأن آخر قصة حب عاشها كانت مع زوجته الفرنسية التى انفصل عنها، مشيرًا إلى أن الحب الذي يشعر به ليس حبًا جسديًا، لكنه حب احترام، موضحًا إلى أنها تعتبر نفسها زوجها حتى الآن.

"رفضت الإنجاب وزوجتي اتظلمت معايا"

صرح جميل راتب بأنه رفض الإنجاب خوفًا على مستقبل أولاده، خاصة أن عمله في الفن ليس مستقرًا، قائلًا: "زوجتى اتظلمت لأن الفن كان بالنسبالى كان أهم حاجة.. ولما طلبت مني قولتها ممكن أغير وأسيب التمثيل قالتى مش هتقدر.. وأنا مكنتش هستحمل أكون متجوز وعندي مشاكل عائلية".

وروى راتب، موقفًا أثر به خلال عودته من المطار في إحدي التاكسيات بالقاهرة، قائلًا: "قعدت جنب سواق التاكسي وهو بيحكيلي عن حياته وعن ابنه الذي أصبح طبيبا وابنته في الجامعة، وقالى وأنت عندك أولاد إيه.. قولته مش عندي.. راح قالى ولا يهمك إحنا كلنا ولادك".

زوجتي كانت "مسيحية"

صرح أيضًا بأن زوجته كانت "مسيحية"، وكانت تفضل أن يكون أولادها مسيحيين لأنها كانت تحترم ديانتها، مشيرًا إلى أنه كان من ضمن الأسباب التى كان بسببها تؤجل فكرة الإنجاب بسبب كثرة المشاكل التى كانت سوف تحدث وقتها.