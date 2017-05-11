«نور الدين»: المصريون يفتقدون ثقافة استخدام المياه بطريقة صحيحة

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قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما يتم صبه من مياه نهر النيل فى البحر المتوسط غير صالح للاستخدام، لأنها مياه أُعيد استخدامها لأكثر من مرة، وامتلأت بالعناصر الضارة، مشيراً إلى أن نسبة الهدر لمياه النيل فى محافظتي القاهرة والجيزة بلغت نحو 33.3%.

وأضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قيمة ما يتم صرفه على المياه المهدرة فى مصر سنوياً يبلغ نحو 10 مليار جنيه، موضحاً أنه يجب ألا يزيد هدر المياه عن نسبة 10% سنويا.

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وأوضح نور الدين أن السبب الرئيسي لهدر المياه فى مصر يعود إلى سوء الإستهلاك المنزلي، مشددًا على أن الشعب المصري يفتقد لثقافة استخدام المياه بشكل صحيح، لافتًا إلى أن المصريون يهدرون 35 مليار جنيه بسبب سلوكهم المائي.