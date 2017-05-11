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فيديو| عمرو أديب ساخرا: «عملنا مصنع لإنتاج حبوب الهلوسة»

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فيديو| عمرو أديب ساخرا: «عملنا مصنع لإنتاج حبوب الهلوسة» فيديو| عمرو أديب ساخرا: «عملنا مصنع لإنتاج حبوب الهلوسة»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم ضبط تشكيل دولي بحوزته 4 أطنان من مخدر الحشيش، و3 ملايين قرص من مخدر الترامادول، قائلا: "مش عارفين نعمل مصنع لإنتاج أي حاجة وعملنا مصنع لإنتاج الهلوسة".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "بيعملوا الترامدول سندوتشات"، مؤكدا أن هذه الضبطية تحمي الشباب من التعرض لخطر الإدمان.

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وتابع: "حبوب الهلوسة دي بياخدها سواق التوك توك يعملك سبع رجالة في بعض وهو ميسواش كف بسبب الترامادول، والقرص بيتباع بـ 20 دولار، فشوف بقى ولادنا في المخدرات مسكوا مصنع حبوب هلوسة يعني مش عارفين نعمل مصنع دواء ولا حاجه مفيدة فبنعمل أقراص ملهوسة".

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التحرير

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