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فيديو| وزير الأوقاف: سالم عبد الجليل لا يخصنا

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فيديو| وزير الأوقاف: سالم عبد الجليل لا يخصنا فيديو| وزير الأوقاف: سالم عبد الجليل لا يخصنا

التحرير

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علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هجوم الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق على المسيحيين، قائلا: "لا يخصنا".

وأكد جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون" أن الشيخ سالم من الآن لا علاقة له بالأوقاف، سواء من قريب أو بعيد، حيث تمت إقالته.

وتابع: "لن نسمح له بصعود المنبر حتى يعتذر عما قال إذا ثبت صحة ما قاله عن المسيحين، من يبحثون عن حب الظهور يجب إغلاق الأبواب أمامهم في كافة وسائل التواصل الإعلامي، فالجهلاء لا يعرفون فقه الأولويات".

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واستكمل: "العاقل يعمل على ما يجمع ولا يفرق خاصة في هذه الفترة".


 

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التحرير

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