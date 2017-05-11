10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا علاقة لموسكو بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن بلاده تعول كثيرًا على الدور الهام الذي من الممكن أن تلعبه أوروبا في صنع السلام، وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موسكو على احتواء النظام السوري، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كل سلاح تحمله وحدات حماية الشعب الكردية يمثل تهديدًا لتركيا.

1- بوتين: لا علاقة لنا بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لن تؤثر على التعاون بين موسكو وواشنطن، وأن لا علاقة لروسيا بذلك.

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2- رئيس وزراء فلسطين: نعول على دور أوروبا في صنع السلام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمينًا) ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله (يسارًا) في إسطنبول في 8 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن بلاده "تعول كثيرا على الدور الهام والحيوي الذي من الممكن أن تلعبه أوروبا في صنع السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف استيراد بضائع المستوطنات، وفي تعزيز استثماراتكم في المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، لتنمية قدرة شعبنا فيها على الصمود والبقاء".

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3- ترامب: على موسكو احتواء النظام السوري

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موسكو على احتواء النظام السوري برئاسة بشار الأسد وحليفته إيران، خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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4- لافروف: ترامب وبوتين يجتمعان في يوليو المقبل

وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيجتمعان في يوليو المقبل فى مدينة هامبورج الألمانية التى تستضيف قمة مجموعة الـ 20 للاقتصادات الكبرى في نفس الشهر.

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5- أردوغان عن تسليح الأكراد: أرجوا أن يتم تصحيح هذا الخطأ

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء (أ ف ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة إلى التراجع فورًا عن قرار تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين، مضيفًا: "أرجوا أن يتم تصحيح هذا الخطأ على الفور".

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6- نائب ترامب: توجد رغبة لاستعادة الثقة بمكتب التحقيقات الفيدرالي

نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في واشنطن في 9 مايو 2017 (أ ف ب)

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بأن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي يستند إلى ضرورة استعادة الثقة في الوكالة.

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7- ماتيس: واشنطن تريد طمأنة تركيا بشأن تسليح أكراد سوريا

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لتوانيا الأربعاء (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة "ستبدد قلق" تركيا بشأن قرار تسليح المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

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8- أمين عام "الناتو": قد نرسل بضعة آلاف من الجنود إلى أفغانستان

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في لندن الأربعاء (أ ف ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف يدرس طلب إضافة بضعة آلاف من الجنود إلى قواته في أفغانستان، لكنه لن يرسل قوات قتالية.

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9- وزير الخارجية التركي: يجب عدم اتخاذ خطوات خاطئة في سوريا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مالطا في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن كل سلاح يحمله أحد أفراد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية يمثل تهديدا لتركيا، مضيفًا: "يجب عدم اتخاذ خطوات خاطئة في سوريا.

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10- زعيم الديمقراطيين بالشيوخ: إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ''خطأ فادح''

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر - أرشيفية

وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بأنه خطأ فادح.

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