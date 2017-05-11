أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الأوقاف": صرف مكافاة 300 جنيه​ للعاملين بمناسبة شهر رمضان

Google+ Print
"الأوقاف": صرف مكافاة 300 جنيه​ للعاملين بمناسبة شهر رمضان "الأوقاف": صرف مكافاة 300 جنيه​ للعاملين بمناسبة شهر رمضان

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء الأربعاء، صرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووضعت وزارة الأوقاف، ضوابط لصرف المكافأة أهمها: الانتظام في العمل وأداء مهامه على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالاً إلى أي محاكمة تأديبية، أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أي من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالي الحالي".

وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف المبلغ المقرر في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"