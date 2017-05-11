"الأوقاف": صرف مكافاة 300 جنيه​ للعاملين بمناسبة شهر رمضان

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء الأربعاء، صرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووضعت وزارة الأوقاف، ضوابط لصرف المكافأة أهمها: الانتظام في العمل وأداء مهامه على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالاً إلى أي محاكمة تأديبية، أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أي من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالي الحالي".

وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف المبلغ المقرر في الأسبوع الأول من الشهر الكريم.