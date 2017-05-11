بالفيديو.. الجبلاية: نهائي كأس مصر سيقام بحضور الجماهير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن وجود نية لدى مسؤولي الجبلاية على حضور الجماهير في الأدوار المتبقية ببطولة كأس مصر.

وتابع «سويلم»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة oN sport، أن حضور الجماهير على الأرجح سيكون في المباراية النهائية، مشيرًا إلى أنه من الوارد بدء إقامة مباريات الكأس بجمهور بدءًا من الدوري قبل النهائي.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي بالبطولة يوم السبت المقبل، بمواجهة المصري مع إنبي، ولم تحدد لجنة المسابقات حتى الآن موعد مباريات قبل النهائي.

شاهد أيضا

وتحدث «سويلم»، عن زيادة عدد الجماهير في مباريات الأندية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الجبلاية تحرص على ىذلك، بشرط ظهور جمهور الأهلي والزمالك بشكل مشرف في مواجهتي زاناكو، وكابس يونايتد.