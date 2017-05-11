وفاة محمود السايس نجم الأهلي السابق

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توفي، مساء اليوم الأربعاء، الكابتن محمود السايس، نجم الأهلي في فترة الستينيات، ومديره الفني في فترة الثمانينيات.



بدأ السايس مشواره مع الكرة، في مدرسة حلوان الثانوية، وانضم لناشئي نادي حلوان، وكان لموهبته دور في لفت أنظار كشافي النادي الأهلي، ليلتحق بناشئي النادي في سن الـ15 عامًا.



انضم السايس بعدما تألق مع الناشئين، إلى الفريق الأول عام 1961، عندما كان الفريق تحت القيادة الفنية للكابتن عبده صالح الوحش.

لعب السايس في مركز الجناح الأيسر، وكانت أكبر مميزاته نشاطه الدائم وحركته في الملعب، كما كان يستغل تحركاته لتسجيل الأهداف حيث كان يجيد استخدام كلتا قدميه بالإضافة لضربات الرأس.



كانت بداية السايس في مباراة القمة التي ستحدد الفائز ببطولة الدوري في أبريل 1962 حينما شارك عدد من اللاعبين الناشئين بعد إصابة عدد من نجوم الفريق الأول وعلى رأسهم الكابتن صالح سليم ليدفع الكابتن الوحش بالثلاثي الصاعد محمود السايس وريعو وعلوي مطر، ليحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثية ويحرز السايس أحد أهداف المباراة ويقود الفريق لتحقيق اللقب.

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وكما كان متألقاً في الملعب كان السايس لاعب يتميز بأخلاقه الرفيعة، كما كان متفوقاً في دراسته أيضاً حيث تخرج من كلية الهندسة.



عمل السايس بقطاع الناشئين فى الأهلي بعد حصوله على عدة دراسات تأهيلية في االتدريب بالداخل والخارج حتى وصل لمنصب مدير القطاع .



وفي عام 1984 تولى منصب المدير الفني للفريق الأول خلفاً للإنجليزي دون ريفي، ليتمككن من تحقيق لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1984، ثم حقق لقب دوري 1984-1985 بعد غياب موسمين عن القلعة الحمراء، قبل أن يترك المهمة للكابتن محمود الجوهري، كما تولى تدريب بعض فرق الدوري.