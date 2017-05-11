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فيديو| مرتضى منصور لأحمد سليمان: «لو عملنا الانتخابات في بيتك هتخسر»

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فيديو| مرتضى منصور لأحمد سليمان: «لو عملنا الانتخابات في بيتك هتخسر» فيديو| مرتضى منصور لأحمد سليمان: «لو عملنا الانتخابات في بيتك هتخسر»

التحرير

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هاجم ، رئيس نادي ، أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض السابق، قائلًا «إنت مالك بـ تحيا ، إنت مش كنت بتلعب في الأهلي وطردوك، تاريخك كله عندنا».

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء «قولنا القصر اللي عندك ده منين، أنا قولتلك إنت سرقت فلوس اللاعيبة قولت هنزل الانتخابات».

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «عايز تعمل انتخابات النهاردة، عايز تعملها في بيتك ونشوف الأصوات اللي هتاخدها، قرفنا منك إنت وعبد الله جورج، وهاني شكري، والأشكال دي بقى خلاص، تعمل انتخابات إمتى يا بابا في بيتك، وأنا شخصيًا هديلك صوتي، بطل هبل، دماغنا وجعنا».

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التحرير

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