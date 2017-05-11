سكاكين "حصادة قمح" تذبح شابًا في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، بعدما كسرت عنقه "حصادة قمح" بقرية الجديدة بمركز الداخلة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة بوصول جثة شاب يدعى "منصور صادق"، 18 عامًا مزارع، إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين أنه لقى مصرعه بعد إصابته بكسر في العنق، نتيجة سقوطه داخل "سكاكين" حصادة القمح أثناء تشغيلها.

وكشف محضر الواقعة أن الشاب كان يرتدي "كوفية" ملفوفة " حول رقبته، وفي أثناء تشغيل "حصادة القمح" المملوكة لعمه "ياسر محمد أحمد جمعة"، 32 عامًا مزارع، ومقيم بنفس القرية، تشابكت كوفية العنق الخاصة بالشاب في سير الحصادة، وسحبته ناحية السكاكين، مما تسبب في كسر عنقه ووفاته على الفور.

أرجع تقرير الصحة، أن سبب الوفاة "إصابة الشاب بجرح تهتكي في منطقة العنق، وكسر في عظام العنق وعدم وجود شبهة جنائية".

نقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.