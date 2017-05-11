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بالفيديو- جميل راتب: عبد الناصر حول مصر إلى دولة مهمة في الخريطة العالمية

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بالفيديو- جميل راتب: عبد الناصر حول مصر إلى دولة مهمة في الخريطة العالمية بالفيديو- جميل راتب: عبد الناصر حول مصر إلى دولة مهمة في الخريطة العالمية

مصراوي Masrawy

الفنان جميل راتب

كتبت– سحر عزام :

قال الفنان جميل راتب، الأربعاء، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول من دولة عادية إلى دولة مهمة في الخريطة العالمية، مشيرًا إلى إصراره بعد العودة لمصر خلال عهد عبد الناصر على المشاركة في تقديم السياسة المصرية في السينما.

وأضاف راتب في حوار مع برنامج "فحص شامل" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء بأن الفن ثقافة ومن يخدم الثقافة له دور مهم في المجتمع من خلال تأثيره على الجمهور، لافتًا لرفضه الرقابة على الأفلام في أي بلد لضمان حرية الرأي وتبادل الأفكار.

وأشار الفنان جميل راتب، إلى كراهية عائلته الارستقراطية لعبد الناصر لتضررهم من قرارات الإصلاح الزراعي واهتمامهم بأمور لم تكن محل اهتمامه، لافتًا إلى أن عبد الناصر أحسن التصرف بتوزيع أراضي على الفلاحين لتحقيق العدالة.​

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