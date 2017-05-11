حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مازالت أصداء إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية جميس كومي تسيطر على اهتمام وسائل الإعلام، إضافة إلى التوتر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب قرار الأخير تسليح الاكراد في سوريا وزيارة وزير خارجية روسيا إلى البيت الأبيض، هذه الأحداث كانت الأبرز حول العالم في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- احتجاجات في واشنطن على إقالة كومي

احتجاجات أمام البيت الأبيض اليوم الأربعاء (أ ف ب)

احتج مئات الأشخاص أمام البيت الأبيض ضد إقالة جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ، بينما كان يقود تحقيقا في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

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2- اجتماع ترامب مع لافروف في البيت الأبيض

زيارة وزير الخارجية الروسى إلى واشنطن اليوم الأربعاء (أ ف ب)

ذكر الكرملين أن الاجتماع المقرر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في البيت الأبيض من المتوقع أن يتركز على إمكانية التعاون في الحرب ضد الإرهاب.

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3- عشرات الألاف يتظاهرون ضد رئيس التشيك

مشهد من تجمع آلاف فى براج ضد الرئيس التشيكى اليوم الأربعاء (أ ف ب)

شارك عشرات الالاف بالتشيك في احتجاجات بالعديد من المدن الكبرى ضد الرئيس ووزير المالية، في حين أن الائتلاف الحاكم على وشك الانهيار.

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4- تركيا تؤكد رفضها للقرار الأمريكي حول أكراد سوريا

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة اليوم الأربعاء (أ ف ب)

سارع كبار المسؤولين الأتراك إلى إدانة قرار الولايات المتحدة بتسليح وتجهيز الميليشيات الكردية السورية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث قال وزير الدفاع إنه أثار "أزمة".

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5- تحقيقات مع منظمات غير حكومية فى إيطاليا

انقاذ مجموعة من المهاجرين الأفارقة فى ميلان اليوم الأربعاء (أ ف ب)

أكد الادعاء الإيطالي رسميا وللمرة الأولى أن أشخاصا من العاملين في منظمات غير حكومية يخضعون لتحقيقات جنائية بتهمة المساعدة على الهجرة غير المشروعة.

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