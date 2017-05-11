أتلانتا ينضم إلى الفرق صاحبة الملاعب الخاصة بالدوري الإيطالي

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أصبح نادي أتلانتا أحد أندية الدوري الإيطالي، التي تمتلك استادها الخاص، بعدما تمت الموافقة على عرض لشراء ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا"، اليوم الأربعاء.

ونشرت بلدية مدينة بيرجامو بيان، جاء فيه أن النادي وافق على دفع 8.6 مليون يورو، بزيادة 10% عن السعر المبدئي، للاستحواذ على الاستاد الذي فتح أبوابه للمرة الأولى في 1928، ويحتاج لتطوير.

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وذكرت سلطات المدينة أن الاتفاق ينص على أن يتم تطوير الاستاد الذي يتسع إلى 26500 متفرج وغالبيته غير مغطى في غضون 6 سنوات.

وأصبح أتلانتا رابع فرق الدوري الإيطالي العشرين التي تمتلك استادها الخاص، إلى جانب أندية يوفنتوس وأودينيزي وساسولو، حيث تخوض غالبية الفرق المتبقية مبارياتها على استادات تمتلكها السلطات المحلية.