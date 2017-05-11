أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أتلانتا ينضم إلى الفرق صاحبة الملاعب الخاصة بالدوري الإيطالي

Google+ Print
أتلانتا ينضم إلى الفرق صاحبة الملاعب الخاصة بالدوري الإيطالي أتلانتا ينضم إلى الفرق صاحبة الملاعب الخاصة بالدوري الإيطالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصبح نادي أتلانتا أحد أندية الدوري الإيطالي، التي تمتلك استادها الخاص، بعدما تمت الموافقة على عرض لشراء ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا"، اليوم الأربعاء.

ونشرت بلدية مدينة بيرجامو بيان، جاء فيه أن النادي وافق على دفع 8.6 مليون يورو، بزيادة 10% عن السعر المبدئي، للاستحواذ على الاستاد الذي فتح أبوابه للمرة الأولى في 1928، ويحتاج لتطوير.

شاهد أيضا

وذكرت سلطات المدينة أن الاتفاق ينص على أن يتم تطوير الاستاد الذي يتسع إلى 26500 متفرج وغالبيته غير مغطى في غضون 6 سنوات.

وأصبح أتلانتا رابع فرق الدوري الإيطالي العشرين التي تمتلك استادها الخاص، إلى جانب أندية يوفنتوس وأودينيزي وساسولو، حيث تخوض غالبية الفرق المتبقية مبارياتها على استادات تمتلكها السلطات المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»