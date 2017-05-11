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وزير الثقافة من السويس: الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة.. "صور"

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (1)وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (1)

وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (2)وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (2)

وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (3)وزير الثقافة من السويس الكابتن غزالي فضّل النضال بالكلمة على الرياضة (3)

السويس - حسام الدين أحمد:

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن "كابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية بطل حقيقي وفنان حي وباقي ورحل عنا جسده فقط، لتبقى روحه وأعماله حية في وجدان المصريين"، معتبرًا إياه "حالة مصرية خالصة لنموذج وطني في فترات المحن".

وأضاف "النمنم" خلال حفل تأبين الكابتن غزالي، الذي أقيم بقصر ثقافة السويس، اليوم الأربعاء، أن "المصريين واجهوا الاحتلال الإنجليزي في نهاية القرن التاسع عشر، وخرج من بين الصفوف أحمد عرابي ورفاقه، ووقفوا في وجه الاستبداد والاستعمار، وكان من بين هؤلاء المناضلين عبد الله النديم، الذي يذكرني الكابتن غزالي به".

وتابع: "ومع نكسة يونيو 1967، قاصمة الظهر التي أظهرت المعدن الأصيل لرجال ، كان من بين هؤلاء الأبطال غزالي"، مشيرًا إلى أن "لقب الكابتن اقترن باسم غزالي، لأنه كان رياضيًا، ولو ترك النضال واستمر في الرياضة لكان بطلًا رياضيًا، لكنه فضل النضال والكفاح بالكلمة".

واستكمل: "في حرب الاستنزاف العظيمة التي ظُلمت ولم تنل حقها في التاريخ، كانت يد الشعب مع الجيش المصري العظيم، مثلما كانت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكانت أشعار غزالي وفرقته (ولاد الأرض) وقود الحماس للأبطال الذين ينفذون العمليات خلف خطوط العدو".

كان الكابين غزالي، قد توفي في 2 إبريل الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعدما قدم الكثير من دواوين شعر المقاومة من خلال فرقة أولاد الأرض التي أسسها عقب حرب الاستنزاف، وما زالت أغنياتها محفوظة في قلوب وعقول السوايسة.

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