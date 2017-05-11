بيونج يانج تكشف عن صور بالأقمار الاصطناعية لمنظومة "ثاد" بكوريا الجنوبية

سول – (أ ش أ):

كشفت كوريا الشمالية عن صور جرى التقاطها بالأقمار الاصطناعية أدعت أنها لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد) التي تم نشرها حديثا بكوريا الجنوبية، وهي خطوة فسرت على أنها محاولة من الدولة الشيوعية لإظهار قدراتها لتجميع البيانات الاستخباراتية ضد سول.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء - أن التلفزيون المركزي الرسمي بكوريا الشمالية نشر خلال برنامج حواري متلفز جرى بثه الاثنين الماضي، صورتين جرى التقاطهما بالأقمار الاصطناعية تظهر ما وصفته كوريا الشمالية على أنها مكونات نظام ثاد التي تم نشرها مؤخرا بموقع كان يستخدم في السابق ملعبا لرياضة الجولف بمنطقة سونج جو، جنوبي البلاد.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية منصة إطلاق الصواريخ بنظام ثاد التي تم تثبيتها مؤخرا على تلة تقع شمال ملعب الجولف بمنطقة سونج جو، كما تظهر الصور؛ الرادار المستخدم بالنظام من طراز (أكس باند) والمعدات الثانوية الأخرى على مقربة من منتصف التلة الغربية لمضمار الجولف.

وتحتوي الصور التي تم عرضها بالتلفزيون الكوري الشمالي عن موقع ثاد بكوريا الجنوبية على دوائر سوداء جرى رسمها لتوضيح مكاني منصة إطلاق الصواريخ وأجهزة نظام الرادار المستخدم في تلك المنظومة .. إلا أن الصور التي تم نشرها لم تكن واضحة المعالم، كما لم يوضح التلفزيون أيضا مصدر وتاريخ التقاط هذه الصور.

وطبقا لتحليلات الخبراء، فإن الادعاء عن كشف موقع ثاد من جانب كوريا الشمالية ربما تهدف من خلاله حكومة بيونج يانج ممارسة ضغوط عسكرية على حكومة سول من خلال إظهار قدراتها على استقاء المعلومات الاستطلاعية من جارتها الجنوبية عبر الأقمار الاصطناعية.