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صور| «رش العطور».. تحية الحضور في الاحتفال بمولد أبو الحجاج الأقصري

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التحرير

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انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الرسمي بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج الأقصري.

شهد حفل الليلة الختامية حضور محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عصام الحملي مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى جموع خفيرة من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن بين مظاهر الاحتفال بالليلة الختامية، قام عدد من أبناء العائلة الحجاجية بتحية الحضور برش العطور عليهم أثناء جلوسهم داخل السرادق المقام للاحتفال الديني، كعادة اعتادوا عليها من أجدادهم، في تلك الليالي العطرة.

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تضمنت الاحتفالية تلاوة القرآن الكريم، وعدد من الكلمات التي ألقاها محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، عميد العائلة الحجاجية، والشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد عطا أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور مجدي عاشور المستشار العملي لمفتي الديار المصرية، والدكتور عبيد العطاس أحد علماء مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تشهد الأقصر غدا، آخر فعاليات المولد بطلعة المحمل التي تجوب الشوارع، اقتداءً بما قام به أبو الحجاج الأقصري في نشر الإسلام بالمدينة.

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التحرير

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