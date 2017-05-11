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وزير البترول: «ليبرا وتورس» يوفران ربع احتياجات مصر من الغاز

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وزير البترول: «ليبرا وتورس» يوفران ربع احتياجات مصر من الغاز وزير البترول: «ليبرا وتورس» يوفران ربع احتياجات مصر من الغاز

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن إنتاج الغاز الطبيعي بحقلي "ليبرا وتورس"، غرب  الدلتا، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

وأضاف الملا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc": "هذا الإنتاج سيوفر ربع احتياج الدولة من الغاز بحوالي 2 مليون دولار يوميًا، حيث تستودر بـ250 مليون دولار شهريا".

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وتابع: "حجم المديونيات يبلغ 5.3 مليار، وسيتم سداد أجزاء منها خلال الفترة القادمة"، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم سداد مبلغ دولاري كبير للشركات الأجنبية العاملة في مجال اكتشاف الحقول البترولية، لإعطاء دفعة أخرى جديدة للشركاء لمزيد من التنمية للحقول الموجودة.

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التحرير

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