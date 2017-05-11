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فيديو| الغيطي يشكر «مكافحة المخدرات»: «عارف الحشاشين هيزعلوا»

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فيديو| الغيطي يشكر «مكافحة المخدرات»: «عارف الحشاشين هيزعلوا» فيديو| الغيطي يشكر «مكافحة المخدرات»: «عارف الحشاشين هيزعلوا»

التحرير

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وجه الإعلامي محمد الغيطي، الشكر لجهاز مكافحة المخدرات بعد ضبط كمية كبيرمن الحشيش، قائلا: "الحشاشين بيزعلوا من الكلام ده".

وأضاف الغيطي، خلال برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc": "سمعت واحد بيقول لصاحبه البلد مفيهاش حتة حشيش واحده وده سبب الغم اللي احنا فيه.. يا ريت الغم يصيب كل الحشاشين".

وتابع:"مش عارف إيه علاقة كمية الحشيش اللي بتدخل في شهر رمضان، إزاي يبقى فيه صيام وحشيش ولا عشان العيد".

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وأوضح أن رجل أعمال لبناني الأصل بجنسية مصرية، كان يصرف 20 ألف جنيه على أصدقائه من خلال شركات غسيل الأموال، ووجدوا في فيلته بمدينتي كمية حشيش غير طبيعية.

 

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التحرير

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