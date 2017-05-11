اتهمته بالخيانة مع صديقتها الفنانة.. معلومات لا تعرفها عن طليقة تيم حسن

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في مفاجأة غير متوقعة عقد النجم السوري تيم حسن قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني وسط دهشة جمهورهما ومتابعيهما، وحرص زملاؤهما بالوسط الفني والإعلامى على تهنئتهما.

حصد الثنائي على اهتمام كبير من قبل السوشيال ميديا منذ إعلان الخبر، وتداول الكثير عن حياتهما الشخصية، لا سيما زوجة الفنان تيم حسن السابقة، وهي الفنانة السورية ديما بياعة، التى نرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى.

- ولدت 3 ديسمبر عام 1978 بسوريا لعائلة فنية، فوالدها مدير التصوير حازم بياعه، ووالداتها الفنانة مها المصري.

- من أشهر أدوارها "أسرار المدينة"، "الوصية"، "غزلان في غابة الذئاب"، "على حافة الهاوية"، "صبايا"، "لو".

- بدايتها الفنية كان مع والدتها الفنانة مها المصري، في مسلسل "الكواسر" عام 1998، وشاركت بعدها في عشرات الأعمال بالدراما التليفزيونية.

- وقعت في حب تيم عام 2002، وتزوجا، وأنجبت منه طفلين، واعتبرهما البعض من أنجح ثنائيات الزواج بالوسط الفنى، واستمرا سويًّا لمدة 10 سنوات، إلا أن خلافات الحياة الزوجية لم تتركهما، وأعلنت الطلاق الرسمي بعد زواج دام عشر سنوات عام 2012.

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- أطلت ديما عبر العديد من البرامج التليفزيونة لتكشف عن أسباب الانفصال وهو خيانة زوجها لها مع صديقتهما فى الوسط الفنى الممثلة الفلسطينية نسرين طافش، وهو ما أدى لوقوع الطلاق بينهما.

وقالت "ديما" خلال حوارها مع إحدي المجلات، بأن الفنان تيم الحسن هو الذي اعترف لها بخيانته لها مع طافش، مؤكدا أن "طافش" هي التي كانت ترسل له العديد من الرسائل، وهو كان يرفض مقابلتها ولكن وافق في النهاية، وهو الأمر الذي أثار غضب "طافش" وقتها.

بعدها أعلنت "بياعة" زواجها على رجل أعمال مغربي يدعي أحمد الحلو في 2014، ومقيمة معه حاليًا في دبي.

ودائمًا ما تصرح ديما بياعة، أن علاقتها مع طليقها الفنان السوري تيم حسن، جيدة للغاية وقائمة على الصداقة بحكم دورهما في رعاية ابنيهما.