عبد الحفيظ: نرفض اعتزال متعب.. والبدري مستمر مع الفريق

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نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن يكون الجهاز الفني قد طالب عماد متعب بالاعتزال نهاية الموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ خلال مداخله في برنامج "في التمانيات" والذي يقدمه أحمد حسن على راديو "إنرجي"، إن الجهاز الفني متمسك ببقاء متعب في الفريق، وأشاد بدور اللاعب في الفريق سواء داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن متعب أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، وأحد أفضل مهاجمي الفريق حاليًا، لذلك قام بالتجديد مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع قائلا: "عدم مشاركه متعب لا تقلل من مكانته أو أهميته في الفريق، فكل الجماهير لن تنسي مشاركات متعب الحاسمة طوال تاريخه مع الأهلي، ودائمًا مشاركة متعب في المباريات تمثل ضغطًا كبيرًا على الفرق المنافسة".

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ووجه الشكر لمتعب بسبب التزامه بكل تعليمات الجهاز الفني، وعدم افتعال أي مشاكل داخل الفريق.

وعلى جانب آخر، أكد عبد الحفيظ أن البدري مستمر في قيادة الأهلي الموسم المقبل، وأن كل ما أشيع عن نيته للرحيل مجرد شائعات هدفها تهديد استقرار الفريق، خاصة وأن الأحمر مقبل على المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، بجانب احتفاظ الفريق بلقب الدوري الموسم الجاري.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن البدري يقدم نجاحات غير مسبوقة مع الفريق، فلا يوجد أي سبب يجبره أو يجبر الإدارة على عدم التجديد.

واختتم حديثه، قائلا: "أنا متأكد أن إدارة الأهلي ستعقد جلسة مع البدري فور انتهاء الدوري من أجل تجديد التعاقد لموسم آخر على الأقل".