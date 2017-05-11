الزمالك يقرر بيع تذاكر مباراة كابس يونايتد للجماهير

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قرر نادي الزمالك بيع تذاكر مباراة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، للجماهير، بعد أن كان قرر منحها للأعضاء فقط.

ووفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس نادي الزممالك فمن المقرر أن تبدأ عملية بيع التذاكر غدا الخميس، في ستاد الإسكندرية، حيث تم تخصيص 3 منافذ لبيعها على ان يحصل الفرد على تذكرة واحدة فقط.

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يذكر أن الزمالك طبع 5 آلاف تذكرة وتم إرسال التذاكر إلى الإسكندرية الآن للحصول على الأختام المطلوبة قبل بيعها في ستاد الإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي يوم الجمعة المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب بالإسكندرية.