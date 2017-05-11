رئيس وزراء فلسطين: نعول كثيرا على دور أوروبا في صنع السلام وإنهاء الاحتلال

رام الله – (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن بلاده "تعول كثيرا على الدور الهام والحيوي الذي من الممكن أن تلعبه أوروبا في صنع السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف استيراد بضائع المستوطنات، وفي تعزيز استثماراتكم في المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، لتنمية قدرة شعبنا فيها على الصمود والبقاء".

وأضاف الحمد الله - في كلمته بالاحتفال بيوم أوروبا اليوم الاربعاء بمدينة رام الله، بحضور ممثل الاتحاد الاوروبي رالف تراف، وممثلي الدول الأوروبية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والرسمية - "أن الاتحاد الأوروبي شريكنا الحيوي والاستراتيجي في بناء الدولة ووضع أسسها وبنيتها التحتية، كما في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، فهو داعم أساسي لحقوقنا الوطنية العادلة، وله دور سياسي وفاعل يمارسه على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وفر منذ نشوء السلطة الوطنية، الدعم الاقتصادي والفني اللازمين، للدفع قدما بخططنا الوطنية واستنهاض اقتصادنا الفلسطيني، وتطوير عمل وأداء مؤسساتنا، وتنوعت أوجه الدعم الأوروبية لشعبنا ومؤسساته الحكومية والأهلية، لتشمل دعم الأونروا، والخزينة العامة، ودعم وإصلاح وتطوير القطاعات المختلفة، وتنفيذ شبكة واسعة ومتنامية من مشاريع تعزيز الصمود، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة.

وقال" إننا على درجة كبيرة من الكفاءة والجاهزية لإدارة شؤون دولتنا ورعاية مصالح مواطنيها، بفضل تعاونكم ودعمكم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي، يعد أكبر ممول جماعي لدولتنا، وقد بلغ، في السنوات الأخيرة، مجموع مساهمات المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، مليار يورو سنويا".

وطالب الأسرة الدولية، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بالتدخل بشكل عاجل بل وفوري، لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين البواسل، والضغط على إسرائيل، وإجبارها على وقف ممارساتها ضدهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، كمقدمة للإفراج عنهم جميعا دون قيد أو شرط.