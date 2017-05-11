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البدري فرغلي: البرلمان والحكومة أسقطا أصحاب المعاشات من أجندة "العلاوة"

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البدري فرغلي: البرلمان والحكومة أسقطا أصحاب المعاشات من أجندة "العلاوة" البدري فرغلي: البرلمان والحكومة أسقطا أصحاب المعاشات من أجندة "العلاوة"

مصراوي Masrawy

البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

كتبت– سحر عزام:

قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والبرلماني السابق، إن 5 مليون من أصحاب المعاشات تحت خط الفقر وذلك بتقاضيهم معاشات تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون أموالهم من الخزانة أو الموازنة العامة.

وأضاف فرغلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء: "هيدخل شهر رمضان، وهندور على موائد رحمن، هذا الحرام بعينه، والبرلمان والحكومة أسقطا أصحاب المعاشات من الأجندة، ونحن نصرف من أموالنا من اشتراكات العاملين وفوائد أموالهم".

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أنه صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية في 28 مايو الجاري باستعادة أصحاب المعاشات لـ80% من العلاوات.

وأقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة" المقدم من ، فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بصرف "العلاوة" كاملة للعاملين في الدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

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