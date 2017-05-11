أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة​

Google+ Print
السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة​ السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة​

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في إطار العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما في مجالات الطاقة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال توفير المنتجات البترولية لمحطات توليد الكهرباء، مما ساعد على تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير التجارة والصناعة أكد خلال الاجتماع أنه سيتم خلال أيام طرح 4 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص في محافظات الصعيد، يتضمن كل مجمع 200 مصنع. وأشار كذلك إلى قرب الانتهاء من تجهيز أول دفعة من مصانع مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي، وتزويدها بالماكينات والمعدات اللازمة، لبدء تجارب التشغيل في نهاية شهر مايو المقبل.

كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مواصلة جهود إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً تحقيق الشركات صافي ربح بلغ 1.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2015/2016، ارتفع ليصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيسي أكد ضرورة مواصلة العمل على إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بحيث تحقق تحسناً ملموساً في مستوى حياة المواطنين وتوفر مزيداً من فرص العمل للشباب، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، أسوة بما تم في مشروع حقول الغاز الطبيعي بغرب الدلتا، والتي بدأ إنتاج مرحلته الأولى قبل موعدها المقرر بثمانية أشهر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوجيهات من السيسي.. إرسال مساعدات إنسانية إلى الصومال

بتوجيهات من السيسي.. إرسال مساعدات إنسانية إلى الصومال

مساء dmc - الرئيس السيسي وقرينته يستقبلا الرئيس الكيني وقرينته خلال توقفهم في مطار القاهرة

مساء dmc - الرئيس السيسي وقرينته يستقبلا الرئيس الكيني وقرينته خلال توقفهم في مطار القاهرة

مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفراس أول خط إنتاج الغاز في مشروع غرب دلتا النيل

مساء dmc - الرئيس السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفراس أول خط إنتاج الغاز في مشروع غرب دلتا النيل

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة​

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة​