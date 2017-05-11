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سامح عبد الله مشرفًا على بوابة الأهرام

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سامح عبد الله مشرفًا على بوابة الأهرام سامح عبد الله مشرفًا على بوابة الأهرام

مصراوي Masrawy

الكاتب الصحفي سامح عبدالله

القاهرة- (أ ش أ):

أصدر هشام لطفي سلام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الأربعاء، قرارًا بندب الكاتب الصحفي سامح عبدالله مشرفًا على "بوابة الأهرام" الإلكترونية العربية خلفًا لهشام يونس.

وتضمن القرار استمرار عبدالله مديرًا لمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة بجانب عمله كمدير تحرير موقع الأهرام الإلكتروني.

يُذكر أن يونس تولى منصب رئيس التحرير التنفيذي في 22 فبراير 2014 وصدر قرار بتعيينه رئيسًا للتحرير في 23 يوليو 2016.​

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