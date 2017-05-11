ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام أتلتيكو

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تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره فريق ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيسنتي كالديرون، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ساؤول هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ12 من بداية المباراة، قبل أن يضيف جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة الـ42 سجل إيسكو هدف ريال مدريد.

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بهذه النتيجه يتأهل فريق ريال مدريد الى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد (4-2) بمجموع اللقائين.