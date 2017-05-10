وزير الأوقاف: منع سالم عبد الجليل من الخطابة بعد تصريحاته عن المسيحيين

القاهرة - مصراوي:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الأربعاء، وقف الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق عن الخطابة بالمساجد، بعد تصريحاته عن المسيحيين.

وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر قناة "On E": "لا علاقة له بنا، ولن أسمح بصعوده على المنبر حتى يعتذر، ولا تستضيفوه في قنواتكم وأغلقوا عليه كل أبواب التواصل، قناعاته بعيدًا عنا كأوقاف".

كان عبد الجليل، قد قال في تصريحات تليفزيونية اليوم، إنه لن يعتذر عن تصريحه بأن غير المسلمين ليسوا بمؤمنين، مؤكدا استعداده دفع روحه ثمن لهذا الاعتقاد ولكن مع رفض أخذ هذا الكلام كمبرر لإباحة الدم والعرض.