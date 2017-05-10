أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: منع سالم عبد الجليل من الخطابة بعد تصريحاته عن المسيحيين

Google+ Print
وزير الأوقاف: منع سالم عبد الجليل من الخطابة بعد تصريحاته عن المسيحيين وزير الأوقاف: منع سالم عبد الجليل من الخطابة بعد تصريحاته عن المسيحيين

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - مصراوي:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الأربعاء، وقف الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق عن الخطابة بالمساجد، بعد تصريحاته عن المسيحيين.

وقال جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر قناة "On E": "لا علاقة له بنا، ولن أسمح بصعوده على المنبر حتى يعتذر، ولا تستضيفوه في قنواتكم وأغلقوا عليه كل أبواب التواصل، قناعاته بعيدًا عنا كأوقاف".

كان عبد الجليل، قد قال في تصريحات تليفزيونية اليوم، إنه لن يعتذر عن تصريحه بأن غير المسلمين ليسوا بمؤمنين، مؤكدا استعداده دفع روحه ثمن لهذا الاعتقاد ولكن مع رفض أخذ هذا الكلام كمبرر لإباحة الدم والعرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"