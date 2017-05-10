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"الأعلى للإعلام": أحمد سليم أمينًا عامًا.. ومتابعة محتوى برامج شهر رمضان

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"الأعلى للإعلام": أحمد سليم أمينًا عامًا.. ومتابعة محتوى برامج شهر رمضان "الأعلى للإعلام": أحمد سليم أمينًا عامًا.. ومتابعة محتوى برامج شهر رمضان

مصراوي Masrawy

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

كتبت- هاجر حسني:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اختيار أحمد سليم أمينًا عامًا للمجلس بتوافق الأعضاء، مع الإبقاء على إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام في منصبه.

وقال مكرم محمد أحمد – في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع المجلس - إنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء علي تحديد موعد للقاء عاجل للوقوف علي اهم التحديات أمام عمل المجلس، كما تم التوافق على وجود آلية لمتابعة المحتوي البرامجي والفني لشهر رمضان بما يتناسب مع الذوق العام.

وأكد مكرم، إصدار بيان لجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات لمراعاة حق المشاهد دون تقييد لحرية الإعلام والتميز، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى المخول بتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها فيما يتعلق بالمحتوي الإعلامي.

وأضاف أنه جارى تشكيل لجنة متخصصة في الدراما لتقديم رؤيتها للمجلس خلال الاجتماع المقبل.

يذكر أن أحمد سليم يشغل منصب وكيل وزارة الإعلام، ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتخطيط بوزارة الإعلام، وتم انتخابه منذ شهور رئيسًا لجمعية نوادي الإعلاميين.

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