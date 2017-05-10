أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سلاح الجو الأردني يسقط طائرة استطلاع على الحدود الشمالية للمملكة

Google+ Print
سلاح الجو الأردني يسقط طائرة استطلاع على الحدود الشمالية للمملكة سلاح الجو الأردني يسقط طائرة استطلاع على الحدود الشمالية للمملكة

مصراوي Masrawy

سلاح الجو الأردني

عمان – (أ ش أ):

أسقط الجيش الأردني، مساء الأربعاء، طائرة استطلاع مسيرة لدى اقترابها من الحدود الشمالية للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع اف 16، تمكنت مساء اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها.

وأوضح أن كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"