فيديو| طوني خليفة: «نصف الشعب اللبناني مش لاقي ياكل»

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رفض الإعلامي طوني خليفة، استقبال لبنان للاجئين السوريين، قائلا: "إحنا بلبنان 4 مليون ولا نجد مياه ولا كهرباء".
وأضاف طوني، خلال لقائه ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون": "نص الشعب اللبناني مش لاقي ياكل ولا عندنا مياه ولا كهرباء، وعشان نتحمل الحالات الإنسانية المفروضة وتعيش بيننا، بنام على الأرض لينام مكاني بحرم ابني من الأكل من أجله".
وتابع: "لكن ناس خرجت من سوريا ولا تستطيع العودة ليسوا لاجئيين، لو مصريين بره مصر وراجعين راحت السلطات المصرية قفلت في وشهم ومنعت دخولهم مال الدول التانية تتحمل ذنبهم ليه".
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