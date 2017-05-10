صور| منى السيد تترك سيارة السيسي وتعود لـ«العربة»

التحرير

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رغم اهتمام الدولة بها ومحاولة مساعدتها وتوفير سيارة لتخفيف آلام التعب والشقاء عليها وبتوجيه خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الا أن منى السيد أو المعروفة باسم " فتاة العربة" لم تركن الى كل تلك الامتيازات وواصلت عملها وهى تجر العربة نفسها "تروسيكل" والتى ظهرت بها للمرة الأولى محملة بالكراتين بشوارع حى الجمرك بوسط الإسكندرية.

وظهرت "السيد" بمنطقتها بحى الجمرك وهى فى طريقها الى المنشية وهى تواصل عملها بكل جهد واجتهاد وهى تجر عربتها التروسيكل يدوياً وتظهر بالصورة والعربة محملة بكراتين جعلتها تنال اهتمام وتشجيع الجميع من الجمهور.

وعن رجوعها للعربة مجددا قالت لـ"التحرير"، إنها لم تتعلم الى الأن قيادة السيارة التى حصلت عليها وانها تحب العمل ولا تمل منه ابداً وانها ستواصل العمل حتى الموت - على حد قولها -.

وأضافت أنها تحظى باحترام المواطنين وأن نظرة المجتمع لها تغيرت تماما وانها تلقى خلال رحلة العمل تحية وتشجيع كبيرين، مشيرة إلى أن سائقي السيارات باتوا سعداء بها ويتوقفون لحين عبورها، بدون استخدام آلات التنبيه أو الصوت العالي.

وعن سبب حرصها على مواصلة عملها بسيارة تروسيكل وعدم الظهور بالعربة التى تسلمتها، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم تمكنها الكامل لقيادة السيارة ثانيا عدم وجود أماكن لركن السيارة يومياً.

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كان اللواء أكرم النشار مندوب صندوق تحيا مصر، سلم منى السيد سيارتها الجديدة التى وعدها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية.

واستقبل أهالي منطقة بحري منى السيد بالطبل البلدي والمزمار، احتفالا بها كما حمل المشاركون في استقبالها بالأعلام المصرية والزفة الإسكندرانية وقالت منى قائلة :«ربنا يخلي الريس اللى وعد ووفى»، وهحفضل اشتغل لأخر يوم في عمري".

ووجهت رسالة للشباب قائلة: ياريت كل شباب مصر ينزل يشتغل ويساعد بلده".