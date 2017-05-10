صور| محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

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عمرو الشامي

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاربعاء، احتفال مديرية الأوقاف بكفر الشيخ بليلة النصف من شعبان، نائبا عن رئيس الجمهورية، وذلك بمسجد الخياط مقدماً التهنئة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

تضمن الحفل، تلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم للشيخ قطب الطويل، ثم كلمة الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة، والتى تعد حدثا تاريخيا فى الإسلام، فقد استجاب الله عز وجل لرغبة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقا وحنينا بها، فهى أحب بلاد الله إلى نفسه فقد ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة.

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وأوضح " الفقى " أنه فى تحويل القبلة بيان للمسجد الأقصى فهو القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين وإليه تشد الرحال.

حضر الحفل العميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبيد، سيد احمد محمد سيد أحمد، وهانى النواصرة أعضاء مجلس النواب، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة بالأوقاف، ولفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.