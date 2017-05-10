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فيديو| مدير مكافحة المخدرات: «الحمد لله مصر مستوردة وليست منتجة»

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فيديو| مدير مكافحة المخدرات: «الحمد لله مصر مستوردة وليست منتجة» فيديو| مدير مكافحة المخدرات: «الحمد لله مصر مستوردة وليست منتجة»

التحرير

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قال اللواء مجدي السمري، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن دولة غير منتجة للمخدرات ولكنها محاطة بالكثير من الدول المنتجة.

وأضاف السمري، خلال لقائه بالإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "نحمد الله أن مصر دولة استهلاك وليس منتجة للمخدرات"، موضحا أن مصر تمتلك أجهزة معلومات قوية قادرة على تتبع منتجي ومهربي المخدرات حول العالم.

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وتابع: "تم ضبط 3 أطنان حشيش و3 ملايين قرص مخدر داخل مصنع"، مبينًا أن الجريمة اشترك فيها عدة أطراف دولية، لوصول المواد المهربة إلى الداخل المصري.

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التحرير

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