فيديو| رفعت السعيد عن رئيس الحكومة: «لو مش قادر يستقيل ويريحنا»

التحرير

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قال الدكتور رفعت السعيد ، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن الوضع المصري متأزم جدًا، ويتطلب حكومة قادرة أن تشعر بمحبة للجماهير الفقيرة.

وأضاف السعيد، خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء اللي مكشر ومبوذ على طول وعمرنا ما شفناه بيضحك في وشنا، يسيبها ويمشي أحسن".

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وتابع: "لو مش قادر يسيطر على الوضع عليه أن يتقدم باستقالته ويريح نفسه ويريح الجماهير"، مؤكدا أنه يقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه خلص البلاد من جماعة الإخوان.