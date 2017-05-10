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نيابة القناطر الخيرية تحجز زوجة الأب المتهم بتعذيب نجله لسماع أقوالها

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نيابة القناطر الخيرية تحجز زوجة الأب المتهم بتعذيب نجله لسماع أقوالها نيابة القناطر الخيرية تحجز زوجة الأب المتهم بتعذيب نجله لسماع أقوالها

مصراوي Masrawy

تعذيب طفل - ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قررت نيابة القناطر الخيرية، حجز "سوريا.م.إ"، زوجة "الأب" المتهم بتعذيب نجله بالحرق والضرب، وأمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أشرف صلاح، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقي بلاغ من شرطة نجدة الطفل، بتعذيب "أب" من قرية البرادعة التابعة للمركز نجله أحمد ٥ سنوات بالضرب والحرق في أماكن متفرقة في جسده، وحجزه بمستشفى الساحل.

أكد الطفل في أقواله خلال التحقيقات، أن والده "ح.أ.ف" اعتاد تعذيبه بالضرب والحرق والتعدي عليه منذ أن تسلمه من والدته، التي سبق وطلقها، مضيفًا أنه يهمله ويعامله أسوأ معاملة منذ أن انتقل للعيش معه منذ حوالي عام.

حُرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على زوجة الأب الهارب والأم لاستماع أقوالها، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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