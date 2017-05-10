بالصور.. "أوقاف كفر الشيخ" تحتفل بـ"النصف من شعبان" بحضور المحافظ

كفر الشيخ - إسلام عمار

احتفلت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بليلة النصف من شعبان، في مسجد الخياط، بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

تضمن الحفل تلاوة قرآنية، آيات من الذكر الحكيم للشيخ قطب الطويل، ثم كلمة الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، حول فضل شهر شعبان، والدروس المستفادة من تحويل القبلة في الإسلام.

وأكد الشيخ سعد الفقى، خلال كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الله عز وجل استجاب لرغبة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما تعلق قلبه بمكة فقد امتلأ قلبه شوقًا وحنينًا بها، فهي أحب بلاد الله إلى نفسه حيث ولد بها وترعرع بين جنباتها وفيها الأهل والصحبة.

وقال الفقى إن من دروس تحويل القبلة الاستجابة لأمر الله عز وجل واتباع توجيهات النبى صلى الله عليه وسلم فقد استجاب المؤمنون "وقالوا آمنا به كل من عند ربنا"، مشيرًا إلى أن حادث تحويل القبلة كان تمحيصًا للصفوف وإظهارًا لمعادن الرجال فالمؤمنون سلموا الأمر لله فهو الفعال لما يريد أما المنافقون فقد قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هى الحق فقد كان على باطل.

وأوضح "الفقي" أنه في تحويل القبلة بيان للمسجد الأقصى فهو القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين وآلية تشد الرحال عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أولا، قال المسجد الحرام، قلت ثم أي، قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما، قال أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وهو ما يدعونا جميعا إلى استنهاض الهمم ولم الشمل لتحرير المسجد الأقصى، وعودته إلى ديار المسلمين.

واختتم الحفل بابتهالات دينية للشيخ محمد قطب الطويل، والقرآن الكريم للشيخ مسعود العباسي.