بالصور.. تأجيل محاكمة بديع و682 آخرين في "أحداث عنف العدوة" لـ20 يوليو

كتب -عمرو علي:

تصوير –علاء أحمد:

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار عمر سويدان، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 آخرين في قضية أحداث عنف العدوة، لجلسة ٢٠ يوليو؛ لاستكمال فض الأحراز.

كانت أسندت النيابة العامة، للمتهمين في القضية، تهم التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما غيابيا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته.