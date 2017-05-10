"الزراعة" تُوزع منشورًا على الموانئ والمطارات بتشديد التفتيش على الصادرات

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الأربعاء، قرارًا بآلية جديدة تنظم تصدير الخضروات والفاكهة لدول بمجلس التعاون الخليجي "قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية".

ونص القرار رقم 18 لسنة 2017 الذي تم تعميمه بمنشور على الموانئ والمطارات بضرورة "مراعاة ختم الطرود المعدة للتصدير والمسحوب منها عينات للتحليل بخاتم الضبطية القضائية الشخصي للجنة الحجر الزراعي القائمة بعملية الفحص وسحب العينات، وذلك للرسائل التي ستصدر عن طريق الشحن الجوي فقط على الفاحصين بالمطارات التأكد من أختام الضبطية القضائية على الكراتين المصدرة".

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم على عمل ورش تدريبية للمذراعين وتوعية الفلاحين بطرق الرش السليمة لعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها سابقاً.

وأكد عبد الدايم لـ"مصراوي"، أن كل دول العالم تعاني من بعض المصدرين التي يحاولون تصدير منتجات مخالفة للشروط .

وأضاف المتحدث باسم الزراعة أن القرار سيوفر لمصر تصدير أفضل الحاصلات الزراعية، مؤكداً التزام مصر التام بتطبيق كافة المعايير السليمة للحفاظ علي صحة المواطنين سواء كان داخلياً أو خارجياً.