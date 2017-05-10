بعد تصريحاته عن المسيحيين.. سالم عبد الجليل: لن اعتذر ومستعد للمحاكمة

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إنه مستعد للمحاكمة على تصريحاته التلفزيونية التي تحدث فيها عن العقيدة المسيحية، مشيرًا إلى عدم لجوئه للسب أو طلب قتل المخالفين في العقيدة.

وأضاف عبدالجليل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء الأربعاء: "لم أصرح بأن المخالفة في العقيدة تبيح القتل، وكل إنسان له الحرية في اعتقاده، ولو كلامي تم فهمه بطريقة خاطئة أنا بعتذر عنه، ولكني مؤمن بما أقوله، وأنا لم أهن أحد، وكل واحد وله معتقداته، ولكم دينكم ولي دين".

وأكد وكيل وزارة الأوقاف السابق، أنه غير مستعد للاعتذار عن تصريحه بأن غير المسلمين ليسوا بمؤمنين، مؤكدا استعداده دفع روحه ثمن لهذا الاعتقاد ولكن مع رفض أخذ هذا الكلام كمبرر لإباحة الدم والعرض.