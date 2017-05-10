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مرتضى منصور يوجه نصيحة إلى الأولتراس

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مرتضى منصور يوجه نصيحة إلى الأولتراس مرتضى منصور يوجه نصيحة إلى الأولتراس

التحرير

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وجه رئيس نادي ، رسالته لمجموعة أولتراس وايت نايتس، بعد إعلانه طرح تذاكر مباراة كابس يونايتد الزيمبابوي للجماهير العادية في الإسكندرية.

وقال منصور، "بوجه نصيحة للألتراس أنهم مايروحوش الماتش علشان قانون الرياضة طلع واتصدق عليه، لأن القانون بيقول أول لما تقول أنك ألتراس هتاخد 3 سنين سجن".

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تابع، "مجرد أنك تعلق يافطة أو معاك شمروخ هتاخد 3 سنين سجن، البلد اتغيرت وفيها قانون وأنا بنصحهم ماتقربوش من الإسكندرية ودي نصيحة".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق كابس يونايتد الزيمباوي في المباراة التي ستقام الجمعة، في الجولة الأولى بدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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