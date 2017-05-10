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بالصور.. محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى "النصف من شعبان" في مسجد ناصر

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (1)محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (1)

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (2)محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (2)

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصرمحافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (4)محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (4)

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (5)محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (5)

محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (6)محافظ القليوبية يشهد الاحتفال بذكرى النصف من شعبان في مسجد ناصر (6)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر بمنطقة الفلل في بنها.

حضر الحفل اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والمهندس مصطفى عباس، السكرتير المساعد بالمحافظة، وحكمدار القليوبية، نيابة عن اللواء أنور سعيد مدير الأمن، والشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل الأوقاف، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة.

وأشار وكيل الأوقاف إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شئون حياتهم الدينية والدنيوية، تلى ذلك فقرة من الابتهالات احتفالًا بهذه الذكرى.

وقدم المحافظ التهنئة للحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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