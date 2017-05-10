بالصور.. أمطار غزيرة تضرب جنوبي البحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تعرضت مناطق متفرقة جنوبي محافظة البحر الأحمر، لهطول أمطار غزيرة، بينها قرية الشيخ أبو الحسن الشاذلي بمرسى علم.

كان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من مدينة مرسى علم يفيد بسقوط أمطارٍ غزيرة على مناطق متفرقة بمرسى علم، وأن المتابعة التى قامت بها إدارة الأزمات بالوحدة المحلية أكدت أن الأمطار لم تؤثر على المنشآت السكنية والسياحية وأن الحركة المرورية منتظمة وجميع الطرق مفتوحة.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة مرسى علم، إعلان حالة الطوارىء بجميع القطاعات لحين تحسن حالة الطقس، لمواجهة سقوط أي أمطار على المدينة.