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بالصور- محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين

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محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (1)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (1)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (2)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (2)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (3)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (3)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (4)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (4)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (5)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (5)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (6)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (6)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (7)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (7)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (8)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (8)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (9)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (9)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (10)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (10)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (11)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (11)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (12)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (12)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (13)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (13)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (14)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (14)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (16)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (16)

محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (15)محافظ الجيزة يتفقد موقع عقار أوسيم المنهار ويزور المصابين (15)

الجيزة- أ ش أ:

تصوير- احمد النجار:

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بتفقد العقار المنهار إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية برطس التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

وأكد المحافظ، في تصريحات له، أن المنزل مكون من دور أرضي ودورين ومبني على حوائط حاملة وأسقف خشبية وعلى مساحة 70 م2.

وأوضح أن انفجار الاسطوانة أسفر عن وفاة حالتين وإصابة 8 أشخاص تم خروج ثلاثة منهم فضلا عن 3 حالات متواجدة بمستشفى إمبابة العام وحالتين تم تحويلهما لكل من مستشفى الهرم ومستشفى المنيرة بمحافظة القاهرة.

وقد قام المحافظ بزيارة المصابين عقب تفقده العقار ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين الذين تفاوت درجة إصابتهم بين حروق بدرجات متفاوتة وكسور وتم إجراء الإسعافات والاشعه اللازمة لهم.

رافق المحافظ اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ للمراكز والمدن والدكتور محمد عزمى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.​

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