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حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في يعاكسك ويجعلك حائراً أمام قرار لا بد من اتخاذه، أو يولد حالة مهنية شائكة واضطرابات

عاطفياً: تضطر إلى الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض الاهتزاز

صحياً: إحذر أن تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة أو في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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