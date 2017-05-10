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حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 11/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في مناسب جداً، ويتحدث عن حل أو انفراج يعيد إليك نشاطك المهني بثقة كبيرة

عاطفياً: لن يتركك الشريك وحيداً، بل يقف إلى جانبك ساعة الحاجة ويظهر عن شجاعة غير منتظرة

صحياً: التشقق بين الأصابع أسبابه متعددة، فما عليك سوى عرض نفسك على الطبيب المختص

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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